Viabilità Roma Regione Lazio del 09-12-2019 ore 12:30
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VIABILITÀ 9 DICEMBRE 2019 ORE 12.20 GINA PANDOLFO
E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO
SUL RACCORDO ANULARE IN ESTERNA UN INCIDENTE E’ LA CAUSA DEI DISAGI, CODE TRA LE USCITE APPIA E PRENESTINA, AL MOMENTO SI TRANSITA SOLO SULLA CORSIA CENTRALE
CON RIPERCUSSIONI SULLA DIRAMAZIOEN ROMA SUD CODE DA TORRENOVA FINO ALL’IMMISSIONE SUL RACCORDO
ALTRO INCIDENTE SULLA ROMA-FIUMICINO CODE TRA PARCO DE’ MEDICI E ANSA DEL TEVERE, NELLE DUE DIREZIONI
SLLA PONTINA CODE PER LAVORI TRA CASTEL ROMANO E CASTEL DI DECIMA, IN DIREZIONE ROMA
SULLA VIA APPIA RISOLTO L’INCIDENTE LA CIRCOLAZIONE E’ REGOLARE TRA IL BIVIO PER CIAMPINO E IL RACCORDO
LE ALTRE NOTIZIE
IL TRASPORTO MARITTIMO
OGGI A CAUSA DEL MALTEMPO LA CORSA UNITÀ VELOCE FORMIA-VENTOTENE DELLE ORE 15.30 ANTICIPA LA PARTENZA ALLE ORE 13.00
IL TRASPORTO PUBBLICO CAPITOLINO
TERMINERA’ ALLE 14 LO SCIOPERO DI 4 ORE NELLA RETE GESTITA DA ATAC
SONO ATTIVE LE METROPOLITANE:
A CON LIEVI RIDUZIONI DI CORSE
B E B1, ATTIVE MA CON FORTI RIDUZIONI DI CORSE
CHIUSA LA METRO C
ATTIVE CON RIDUZIONI DI CORSE LA ROMA-LIDO E LA TERMINI-CENTOCELLE
ATTIVA LA ROMA-CIVITACASTELLANA-VITERBO
A RISCHIO ANCHE BUS, FILOBUS E TRAM
REGOLARE IL SERVIZIO IN ROMA TPL
E SULLE LINEE DI TRENITALIA
PER IL MOMENTO E’ TUTTO
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