Viabilità Roma Regione Lazio del 09-12-2019 ore 15:30
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VIABILITÀ DEL 9 DICEMBRE 2019 ORE 15.20 GIANGUIDO LOMBARDI
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SULLA A1 MILANO NAPOLI, PER LA PRESENZA DI LAVORI IN CORSO CI SONO INCOLONNAMENTI TRA IL BIVIO PER ROMA SUD E IL BIVIO PER LA A24 ROMA TERAMO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA;
CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE PER SEGNALARE CODE IN CARREGGIATA ESTERNA, A PARTIRE DALL’USCITA PER LA COLOMBO FINO ALLO SVINCOLO PER L’APPIA; TRAFFICO RALLENTATO ANCHE IN INTERNA, TRA FLAMINIA E SALARIA E PROSEGUENDO TRA NOMENTANA E ROMA TERAMO;
SULLA STESSA ROMA TERAMO SI PROCEDE A RILENTO LUNGO IL TRATTO URBANO, TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO;
ALTRI RALLENTAMENTI SONO PRESENTI SULLA CASSIA, TRA L’OLGIATA E LA GIUSTINIANA NELLE DUE DIREZIONI;
E OGGI A ROMA BLOCCO DELLA CIRCOLAZIONE PER I VEICOLI PIU’ INQUINANTI ALL’INTERNO DELLA FASCIA VERDE: FINO ALLE 20.30 STOP AGLI AUTOVEICOLI BENZINA EURO 2 E CICLOMOTORI E MOTOVEICOLI EURO 0 ED EURO 1;
DA GIANGUIDO LOMBARDI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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