Viabilità Roma Regione Lazio del 09-12-2019 ore 16:30

IN APERTURA SEGNALIAMO QUALCHE DISAGIO SULLA A1 MILANO NAPOLI: PER LA PRESENZA DI LAVORI IN CORSO AL MOMENTO CI SONO INCOLONNAMENTI TRA IL BIVIO PER ROMA SUD E IL BIVIO CON LA A24 ROMA TERAMO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA;

CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA ESTERNA SI PROCEDE A RILENTO A PARTIRE DALL’USCITA PER LA VIA DEL MARE FINO ALLO SVINCOLO PER LA TUSCOLANA; IN INTERNA TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA, PROSEGUENDO TRA NOMENTANA E PRENESTINA;

IN DIREZIONE DELLO STESSO RACCORDO CI SONO RALLENTAMENTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24, A PARTIRE DAL BIVIO PER VIA TOGLIATTI;

ALTRI RALLENTAMENTI SONO PRESENTI SULLA CASSIA, TRA L’OLGIATA E LA GIUSTINIANA NELLE DUE DIREZIONI, E PIU’ A SUD SU VIA CRISTOFORO COLOMBO, TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE OSTIA;

IN CHIUSURA RICORDIAMO CHE OGGI A ROMA E’ ATTIVO IL BLOCCO DELLA CIRCOLAZIONE PER I VEICOLI PIU’ INQUINANTI ALL’INTERNO DELLA FASCIA VERDE: FINO ALLE 20.30 STOP AGLI AUTOVEICOLI BENZINA EURO 2 E CICLOMOTORI E MOTOVEICOLI EURO 0 ED EURO 1;



