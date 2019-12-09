Viabilità Roma Regione Lazio del 09-12-2019 ore 17:15
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VIABILITÀ DEL 9 DICEMBRE 2019 ORE 17.05 GIANGUIDO LOMBARDI
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SULLA A1 MILANO NAPOLI A CAUSA DELLA PRESENZA DI UN VEICOLO IN PANNE CI SONO INCOLONNAMENTI TRA IL BIVIO PER ROMA SUD E IL BIVIO CON LA A24 ROMA TERAMO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA;
CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE DOVE LA CIRCOLAZIONE E’ SOSTENUTA SU ENTRAMBE LE CARREGGIATE: IN ESTERNA SI PROCEDE A RILENTO A PARTIRE DALL’USCITA PER LA VIA DEL MARE FINO ALLO SVINCOLO PER LA TUSCOLANA, SU QUESTO TRATTO SEGNALATO ANCHE UN INCIDENTE; IN INTERNA CODE TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA, PROSEGUENDO TRA BUFALOTTA E APPIA;
IN DIREZIONE DELLO STESSO RACCORDO CI SONO RALLENTAMENTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24, A PARTIRE DAL BIVIO PER VIA TOGLIATTI;
A NORD DELLA CAPITALE TRAFFICO RALLENTATO SULLA CASSIA, TRA L’OLGIATA E TOMBA DI NERONE NELLE DUE DIREZIONI, E SULLA FLAMINIA TRA CORSO FRANCIA E VIA DI GROTTAROSSA VERSO IL RACCORDO;
PIU’ A SUD INCOLONNAMENTI SU VIA CRISTOFORO COLOMBO, TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI ACILIA IN DIREZIONE OSTIA;
DA GIANGUIDO LOMBARDI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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