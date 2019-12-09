Viabilità Roma Regione Lazio del 09-12-2019 ore 17:45
Più informazioni su
VIABILITÀ DEL 9 DICEMBRE 2019 ORE 17.35 GIANGUIDO LOMBARDI
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SULLA A1 MILANO NAPOLI A CAUSA DELLA PRESENZA DI LAVORI IN CORSO CI SONO INCOLONNAMENTI TRA IL BIVIO PER ROMA SUD E IL BIVIO CON LA A24 ROMA TERAMO IN DIREZIONE DI FIRENZE;
CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A PARTIRE DALL’USCITA PER FIUMICINO FINO ALLA TUSCOLANA; CIRCOLAZIONE SOSTENUTA ANCHE IN INTERNA, TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA E PROSEGUENDO TRA BUFALOTTA E PRENESTINA;
IN DIREZIONE DELLO STESSO RACCORDO SI PROCEDE A RILENTO SUL TRATTO URBANO DELLA A24, A PARTIRE DAL BIVIO PER VIA TOGLIATTI;
A NORD DELLA CAPITALE TRAFFICO RALLENTATO SULLA CASSIA, TRA L’OLGIATA E TOMBA DI NERONE NELLE DUE DIREZIONI, E SULLA FLAMINIA TRA CORSO FRANCIA E IL RACCORDO IN DIREZIONE PRIMA PORTA;
SEMPRE IN USCITA DALLA CITTA’ INCOLONNAMENTI SU VIA CRISTOFORO COLOMBO, TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE OSTIA;
DA GIANGUIDO LOMBARDI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A PIU’ TARDI
Servizio fornito da Astral