Viabilità Roma Regione Lazio del 09-12-2019 ore 18:15

VIABILITÀ DEL 9 DICEMBRE 2019 ORE 18.05 GIANGUIDO LOMBARDI

TRAFFICO INTENSO SUL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA ESTERNA LUNGHE CODE A PARTIRE DALL’USCITA PER FIUMICINO FINO ALLA PRENESTINA; DIFFICOLTA’ DI CIRCOLAZIONE ANCHE IN INTERNA, TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA E PROSEGUENDO TRA BUFALOTTA E APPIA;

IN DIREZIONE DELLO STESSO RACCORDO SI PROCEDE A RILENTO SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD, A PARTIRE DA TOR VERGATA, E SUL TRATTO URBANO DELLA A24, DAL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST FINO A TOR CERVARA;

SEMPRE IN USCITA DALLA CITTA’ INCOLONNAMENTI SULLA ROMA FIUMICINO, TRA PARCO DEI MEDICI E IL RACCORDO, E SULLA COLOMBO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE OSTIA;

RESTANDO A SUD DELLA CAPITALE RALLENTAMENTI ANCHE SULLA PONTINA, TRA VIA DEI RUTULI E APRILIA IN DIREZIONE DI LATINA

