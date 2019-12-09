Viabilità Roma Regione Lazio del 09-12-2019 ore 18:45
Più informazioni su
VIABILITÀ DEL 9 DICEMBRE 2019 ORE 18.35 GIANGUIDO LOMBARDI
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
TRAFFICO INTENSO SULLA RETE VIARIA, VEDIAMO LA SITUAZIONE PARTENDO DAL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA ESTERNA LUNGHE CODE DALL’USCITA PER FIUMICINO FINO ALLA PRENESTINA; DIFFICOLTA’ DI CIRCOLAZIONE ANCHE IN INTERNA, CON CODE TRA PISANA E AURELIA, CASSIA VEIENTANA E SALARIA E PROSEGUENDO TRA BUFALOTTA E APPIA;
PER DIFFICOLTA’ DI IMMISSIONE SULLO STESSO RACCORDO SI PROCEDE A RILENTO SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD, A PARTIRE DA TOR VERGATA;
CI SPOSTIAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24, DOVE CI SONO INCOLONNAMENTI DAL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST FINO A TOR CERVARA IN USCITA;
TRAFFICO RALLENTATO ANCHE SULLA ROMA FIUMICINO, TRA PARCO DEI MEDICI E IL RACCORDO, E SULLA COLOMBO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE OSTIA; SEMPRE VERSO OSTIA SEGNALIAMO INFINE CODE SULLA VIA DELL’AEROPORTO DI FIUMICINO, TRA LA PORTUENSE E IL PONTE DI TOR BOACCIANA.
DA GIANGUIDO LOMBARDI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A PIU’ TARDI
Servizio fornito da Astral