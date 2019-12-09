Viabilità Roma Regione Lazio del 09-12-2019 ore 19:15
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VIABILITÀ DEL 9 DICEMBRE 2019 ORE 19.05 GIANGUIDO LOMBARDI
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
IL TRAFFICO RESTA INTENSO SULLA RETE VIARIA, A PARTIRE DAL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA LE USCITE CASSIA VEIENTANA E SALARIA, PROSEGUENDO A PARTIRE DALLA NOMENTANA FINO ALLO SVINCOLO PER L’APPIA;
IL TRAFFICO IN INTERNA STA INOLTRE PROVOCANDO DIFFICOLTA’ DI IMMISSIONE SUL STESSO RACCORDO PER I VEICOLI PROVENIENTI DALLA DIRAMAZIONE ROMA SUD;
DISAGI IN ESTERNA, DOVE CI SONO LUNGHE CODE A PARTIRE DALL’USCITA PER FIUMICINO FINO ALLA ROMA TERAMO;
SULLA STESSA ROMA TERAMO SI PROCEDE A RILENTO LUNGO IL TRATTO URBANO, DAL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST FINO A TOR CERVARA IN USCITA;
TRAFFICO RALLENTATO ANCHE SULLA ROMA FIUMICINO, TRA PARCO DEI MEDICI E IL RACCORDO, E SEMPRE IN USCITA DALLA CITTA’ SULLA COLOMBO, TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE OSTIA.
DA GIANGUIDO LOMBARDI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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