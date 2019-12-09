Viabilità Roma Regione Lazio del 09-12-2019 ore 19:45
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VIABILITÀ DEL 9 DICEMBRE 2019 ORE 19.35 GIANGUIDO LOMBARDI
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
IL TRAFFICO RESTA INTENSO SUL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA LE USCITE CASSIA VEIENTANA E SALARIA, PROSEGUENDO A PARTIRE DALLA NOMENTANA FINO ALLO SVINCOLO PER L’APPIA E PIU’ AVANTI TRA PISANA E AURELIA;
SITUAZIONE INVARIATA ANCHE IN ESTERNA, DOVE RESTANO LUNGHE CODE A PARTIRE DALL’USCITA PER FIUMICINO FINO ALLA ROMA TERAMO;
SULLA STESSA ROMA TERAMO SI PROCEDE ANCORA A RILENTO LUNGO IL TRATTO URBANO, TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO, E IN DIREZIONE OPPOSTA DAL BIVIO PER LA TOGLIATTI FINO AL RACCORDO;
SEMPRE IN USCITA DALLA CITTA’ SEGNALIAMO INFINE INCOLONNAMENTI SULLA FLAMINIA, TRA CORSO FRANCIA E PRIMA PORTA, E SU VIA CRISTOFORO COLOMBO, TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE OSTIA.
DA GIANGUIDO LOMBARDI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A PIU’ TARDI
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