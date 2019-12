Viabilità Roma Regione Lazio del 09-12-2019 ore 20:30

VIABILITÀ DEL 9 DICEMBRE 2019 ORE 20.20 GIANGUIDO LOMBARDI

BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO PER L’ULTIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

IL TRAFFICO STA MAN MANO RIENTRANDO NELLA NORMA SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO;

A NORD DELLA CAPITALE RESTANO INCOLONNAMENTI SULLA FLAMINIA, TRA CORSO FRANCIA E IL RACCORDO IN DIREZIONE PRIMA PORTA;

SEMPRE IN USCITA DALLA CITTA’ SITUAZIONE INVARIATA ANCHE SU VIA CRISTOFORO COLOMBO, DOVE SI PROCEDE ANCORA A RILENTO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE OSTIA.

IN CHIUSURA IL TRASPORTO FERROVIARIO: SULLA LINEA FL1 ORTE – ROMA FIUMICINO, A CAUSA DI GUASTO TECNICO TRA CIVITA CASTELLANA E ORTE LA CIRCOLAZIONE E’ RALLENTATA, CON RITARDI FINO A 30 MINUTI PER I TRENI IN VIAGGIO.

DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL INFOMOBILITA’ PER OGGI E’ TUTTO, BUON PROSEGUIMENTO DI SERATA E CONCLUDIAMO CON UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE

Servizio fornito da Astral