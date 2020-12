Viabilità Roma Regione Lazio del 09-12-2020 ore 09:15

VIABILITÀ DEL 9 DICEMBRE 2020 ORE 9.05 GIANGUIDO LOMBARDI

BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO;

SULLA CASSIA VEIENTANA A CAUSA DI UN INCIDENTE CI SONO CODE TRA FORMELLO E CASTEL DE CEVERI IN DIREZIONE DEL RACCORDO ANULARE; SULLO STESSO RACCORDO CODE A TRATTI IN CARREGGIATA ESTERNA, A PARTIRE DALLA ROMA FIUMICINO FINO ALLA TUSCOLANA; IN INTERNA SI PROCEDE A RILENTO TRA PRENESTINA E APPIA; IN DIREZIONE DELLO STESSO RACCORDO CODE ALL’ ALTEZZA DELLA DIRAMAZIONE ROMA SUD;

TRAFFICO INTENSO ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, CON INCOLONNAMENTI A PARTIRE DA TOR CERVARA FINO ALLA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO, IN DIREZIONE OPPOSTA TRA TOR CERVARA E IL RACCORDO IN USCITA;

IN CHIUSURA IL TRASPORTO FERROVIARIO: A CAUSA DI ALLAGAMENTO SUI BINARI A SEGUITO DEL MALTEMPO, SULLA LINEA ROMA NAPOLI VIA FORMIA LA CIRCOLAZIONE E’ RALLENTATA TRA FONDI E PRIVERNO; RITARDI FINO A 15 MINUTI PER I TRENI IN VIAGGIO

DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL INFOMOBILITA’ PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A PIU’ TARDI

