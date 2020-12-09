Viabilità Roma Regione Lazio del 09-12-2020 ore 18:45
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VIABILITÀ DEL 9 DICEMBRE 2020 ORE 18.35 WILLIAMS TALARICO
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO;
SUL RACCORDO CODE IN ESTERNA TRA LA ROMA-FIUMICINO E LA COLOMBO E TRA LA LAURENTINA E LA TUCOLANA
MENTRE IN INTERNA CODE TRA TRIONFALE E SALARIA E TRA BUFALOTTA E L’A24 ROMA-TERAMO
CODE SEMPRE IN INTERNA TRA L’ARDEATINA E LA PONTINA
SUL TRATTO URBANO DELL’A24 CODE TRA VIA FIORENTINI E IL RACCORDO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO
SULLA PONTINA CODE PER INCIDENTE TRA VIA DEI RUTULI E APRILIA IN DIREZIONE LATINA
SEMPRE SULLA PONTINA CODE TRA SPINACETO E IL RACCORDO IN DIREZIONE EUR E IN CARREGGIATA OPPOSTA CODE DALL’EUR A TOR DE CENCI QUI PER INCIDENTE
SULLA FLAMINIA CODE TRA VIA DEI DUE PONTI E IL RACCORDO IN USCITA DA ROMA
RALLENTAMENTI SULLA NETTUNENSE NEI PRESSI DEI CENTRI ABITATI DI PAVONA E CECCHINA
DA WILLIAMS TALARICO ED ASTRAL INFOMOBILITA’ PER IL MOMENTO E’ TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.
Servizio fornito da Astral