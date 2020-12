Viabilità Roma Regione Lazio del 09-12-2020 ore 20:30

VIABILITÀ DEL 9 DICEMBRE 2020 ORE 20.20 WILLIAMS TALARICO

SUL RACCORDO CODE IN INTERNA CODE TRA LA LAURENTINA E LA PONTINA

SUL TRATTO URBANO DELL’A24 CODE A TRATTI TRA VIALE PALMIRO TOGLIATTI E IL RACCORDO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO

SEMPRE SULLA PONTINA CODE TRA SPINACETO E IL RACCORDO IN DIREZIONE EUR E IN CARREGGIATA OPPOSTA CODE DALL’EUR A TOR DE CENCI QUI PER INCIDENTE

TRAFFICO INTENSO SULLA NOMENTANA TRA IL RACCORDO E SANT’ALESSANDRO ANCHE QUI IN USCITA DA ROMA

RALLENTAMENTI SULL’APPIA NEI PRESSI DI SANTA MARIA DELLE MOLE IN DIREZIONE DI ALBANO LAZIALE

