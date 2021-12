Viabilità Roma Regione Lazio del 09-12-2021 ore 16:30

VIABILITÀ 9 DICEMBRE 2021 ORE 16:20 FEDERICO MONTI

UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO

DISAGI SULL’ARCO ORIENTALE DEL GRANDE RACCORDO ANULARE DOVE SI STA IN CODA IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER LA ROMA-FIUMICINO E LA DIRAMAZIONE ROMA-SUD DELL’A1; MENTRE, IN INTERNA, TRAFFICO SOSTENUTO TRA LA CASSIA BIS E LA DIRAMAZIONE ROMA-NORD E, PROSEGUENDO, TRA LA NOMENTANA E L’APPIA;

TRAFFICO CONGESTIONATO SULLA TANGENZIALE TRA VIA DEL FORO ITALICO E LO SVINCOLO PER LA SALARIA IN DIREZIONE EST;

SI STA IN CODA POI SULLA DIRAMAZIONE ROMA-NORD ALL’ALTEZZA DELL’ALLACCIAMENTO CON L’AUTOSTRADA A1 FIRENZE ROMA NELLE DUE DIREZIONI;

TRAFFICO CONGESTIONATO SULLA CASSIA TRA SETTEVENE E MONTEROSI IN DIREZIONE VITERBO; E SEMPRE SULLA CASSIA, FORTI RALLENTAMENTI TRA OLGIATA E VIA DEI DUE PONTI NELLE DUE DIREZIONI;

INFINE, SI PROCEDE A RILENTO SULLA PONTINA TRA VIA VALLERANO E CASTEL DI DECIMA VERSO LATINA.

DA FEDERICO MONTI E ASTRAL INFOMOBILITÀ PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.

Servizio fornito da Astral