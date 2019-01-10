Viabilità Roma Regione Lazio del 10-01-2019 ore 07:30
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VIABILITA’ DEL 10 GENNAIO 2019 ORE 7.20 GIUSEPPE CUTRUPI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO;
TRAFFICO CHE COMINCIA AD INTENSIFICARSI, COME DI CONSUETO IN QUESTE ORE, SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO.
PARTIAMO DAL RACCORDO, DOVE TROVIAMO CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA DIRAMAZIONE ROMA SUD E ARDEATINA, IN DIREZIONE QUINDI PONTINA-ROMA FIUMICINO.
DISAGI ANCHE PER COLORO CHE SONO IN VIAGGIO SUL TRATTO URBANO DELLA A24, INCOLONNAMENTI A PARTIRE DA TOGLIATTI FINO ALLA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO.
SI PROCEDE INCOLONNATI SULLA FLAMINIA DLA RACCORDO A VIA DEI DUE PONTI SEMPRE VERSO IL CENTRO.
TRAFFICATA ANCHE LA PONTINA, CODE A TRATTI TRA CASTEL ROMANO E TOR DE CENCI IN DIREZIONE ROMA.
DA GIUSEPPE CUTRUPI PER ORA È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE.
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