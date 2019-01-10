Viabilità Roma Regione Lazio del 10-01-2019 ore 08:15
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VIABILITA’ DEL 10 GENNAIO 2019 ORE 8:05 GIUSEPPE CUTRUPI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO;
GROSSI DISAGI PER COLORO CHE SONO IN VIAGGIO SULLA PONTINA: UN INCIDENTE AL KM 17+800 STA PROVOCANDO CODE TRA MONTE D’ORO E CASTEL DI DECIMA VERSO ROMA; OBBLIGATORIA, INOLTRE L’USCITA A CASTEL DI DECIMA.
SUL RACCORDO, PER TRAFFICO INTENSO, CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA DIRAMAZIONE ROMA SUD E APPIA.
TRAFFICATO ANCHE IL TRATTO URBANO DELLA A24, CODE A PARTIRE DA TOGLIATTI FINO ALLA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO.
SULLA ROMA FIUMICINO RALLENTAMENTI TRA PARCO DEI MEDICI E VIA DELLA MAGLIANA VERSO L’EUR.
SI PROCEDE INCOLONNATI SULLA FLAMINIA DLA RACCORDO A VIA DEI DUE PONTI SEMPRE VERSO IL CENTRO.
DA GIUSEPPE CUTRUPI PER ORA È TUTTO AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
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