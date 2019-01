Viabilità Roma Regione Lazio del 10-01-2019 ore 09:15

VIABILITA’ DEL 10 GENNAIO 2019 ORE 9:05 GIUSEPPE CUTRUPI

BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO;

ANCORA GROSSI DISAGI PER COLORO CHE SONO IN VIAGGIO SULLA PONTINA: IL TRAFFICO E‘ INFATTI BLOCCATO TRA MONTE D’ORO E CASTEL DI DECIMA VERSO ROMA, A CAUSA DI UN INCIDENTE AL KM 17+800; OBBLIGATORIA, INOLTRE L’USCITA A CASTEL DI DECIMA.

PASSIAMO AL RACCORDO, PER TRAFFICO INTENSO, CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA DIRAMAZIONE ROMA NORD E TIBURTINA. IN ESTERNA RALLENTAMENTI TRA PRENESTINA E TIBUTRINA.

SUL TRATTO URBANO DELLA A24, SI PROCEDE A RILENTO DA PORTONACCIO ALLA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO. NEL SENSO OPPOSTO RALLENTAMENTI, IN COMPLANARE, DA TOR CERVARA AL RACCORDO.

SULLA ROMA FIUMICINO TRAFFICO CONGESTIONATO A PARTIRE DAL RACCORDO FINO A VIA DELLA MAGLIANA VERSO L’EUR.

DA GIUSEPPE CUTRUPI PER ORA È TUTTO AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO

Servizio fornito da Astral