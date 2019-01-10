Viabilità Roma Regione Lazio del 10-01-2019 ore 09:45
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VIABILITA’ DEL 10 GENNAIO 2019 ORE 9:35 GIUSEPPE CUTRUPI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO;
ANCORA GROSSI DISAGI PER COLORO CHE SONO IN VIAGGIO SULLA PONTINA: IL TRAFFICO E‘ INFATTI BLOCCATO TRA MONTE D’ORO E CASTEL DI DECIMA VERSO ROMA, A CAUSA DI UN INCIDENTE AL KM 17+800; OBBLIGATORIA, INOLTRE L’USCITA A CASTEL DI DECIMA.
PASSIAMO AL RACCORDO, PER TRAFFICO INTENSO, CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA DIRAMAZIONE ROMA NORD E TIBURTINA. IN ESTERNA RALLENTAMENTI TRA A24 ROMA TERAMO E TIBUTRINA.
SULLA ROMA FIUMICINO TRAFFICO CONGESTIONATO A PARTIRE DAL RACCORDO FINO A VIA DELLA MAGLIANA VERSO L’EUR.
QUALCHE PROBLEMA ANCHE SULLA FLAMNINIA, CODE DAL RACCORDO A VIA DEI DUE PONTI VERSO IL CENTRO.
DA GIUSEPPE CUTRUPI PER ORA È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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