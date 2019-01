Viabilità Roma Regione Lazio del 10-01-2019 ore 10:30

VIABILITA’ DEL 10 GENNAIO 2019 ORE 10:20 GIUSEPPE CUTRUPI

BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO;

IN APERTURA ANCORA LA PONTINA: IL TRAFFICO E‘ INFATTI BLOCCATO TRA MONTE D’ORO E CASTEL DI DECIMA VERSO ROMA, A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO AL KM 17+800; OBBLIGATORIA, INOLTRE L’USCITA A CASTEL DI DECIMA.

PER IL RESTO LA CIRCOLAZIONE VIENE INDICATA REGOLARE SULLE ALTRE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO.

A TIVOLI SONO IN CORSO LAVORI DI RIPRISTINO DEL MANTO STRADALE; PERTANTO, FINO A DOMANI 11 GENNAIO, IN FASCIA ORARIA 7 -17, ISTITUITI DIVIETI DI TRANSITO E SOSTA SU DIVERSE STRADE TA QUESTE VICOLO SANT’ANTONIO, VICOLO SAN VINCENZO, VICOLO MAGGI.

DA GIUSEPPE CUTRUPI PER ORA È TUTTO

