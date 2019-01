Viabilità Roma Regione Lazio del 10-01-2019 ore 11:30

VIABILITA’ DEL 10 GENNAIO 2019 ORE 11:20 GIUSEPPE CUTRUPI

IN APERTURA LA PONTINA: RIMOSSO L’INCIDENTE AVVENUTO AL KM 17+800 IN DIREZIONE ROMA, STRADA RIAPERTA QUINDI IN PROSSIMITA’ DI CASTEL DI DECIMA. TUTTAVIA PERMANGONO CODE A PARTIRE DA CASTEL ROMANO.

SULLA CASSIA SEGNALATO INVECE UN INCIDENTE AL KM 27 IN DIREZIONE ROMA, CI TROVIAMO IN PROSSIMITA’ DI CAMPAGNANO; RACCOMANDIAMO DUNQUE PRUDENZA.

UN ALTRO INCIDENTE SULLA NETTUNENSE STA PROVCANDO CODE ALL’ALTEZZA DI PAVONA NELLE DUE DIREZIONI.

TRAFFICO INTESO E RALLENTATO SULL’APPIA NEI PRESSI DI ALBANO, GENZIANO E VELLETRI.

