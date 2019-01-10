Viabilità Roma Regione Lazio del 10-01-2019 ore 12:30
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VIABILITA’ DEL 10 GENNAIO 2019 ORE 12:20 GIUSEPPE CUTRUPI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO;
NON MOLTE LE SEGNALZIONI PER QUANTO RIGUADA IL TRAFFICO IN QUESTE ORE, TRAFFICO CHE VIENE INFATTI INDICATO REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO.
QUALCHE PROBLEMA SULLA ROMA FIUMICINO, INCOLONNAMENTI TRA VIA ISACCO NEWTON E VIA DELLA MAGLIANA VERSO L’EUR.
CODE ANCHE SULLA NETTUNENSE IN PROSSIMITA’ DI FRATTOCCHIE E PAVONA NELLE DUE DIREZIONI.
A TIVOLI SONO IN CORSO LAVORI DI RIPRISTINO DEL MANTO STRADALE; PERTANTO, FINO A DOMANI 11 GENNAIO, IN FASCIA ORARIA 7 -17, ISTITUITI DIVIETI DI TRANSITO E SOSTA SU DIVERSE STRADE TRA QUESTE VICOLO SANT’ANTONIO, VICOLO SAN VINCENZO, VICOLO MAGGI.
DA GIUSEPPE CUTRUPI PER ORA È TUTTO
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