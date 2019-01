Viabilità Roma Regione Lazio del 10-01-2019 ore 15:30

VIABILITA’ DEL 10 GENNAIO 2019 ORE 15.20 GIANGUIDO LOMBARDI

BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO;

QUALCHE DISAGIO SI SEGNALA SULLA PONTINA DOVE UN INCIDENTE PROVOCA CODE TRA TOR DE CENCI E VIA DI VALLERANO IN DIREZIONE DEL RACCORDO;

TRAFFICO RALLENTATO ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, TRA PORTONACCIO E IL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO;

PASSIAMO AL TRASPORTO FERROVIARIO: DA OGGI 10 GENNAIO ATTIVA ALLERTA METEO PER POSSIBILI NEVICATE PREVISTE SULLE REGIONI MARCHE, UMBRIA ABRUZZO E MOLISE: ALCUNI TRENI POTREBBERO QUINDI SUBIRE RITARDI O CANCELLAZIONI DI CORSE.

DA GIANGUIDO LOMBARDI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE

