Viabilità Roma Regione Lazio del 10-01-2019 ore 15:30
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VIABILITA’ DEL 10 GENNAIO 2019 ORE 15.20 GIANGUIDO LOMBARDI
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO;
QUALCHE DISAGIO SI SEGNALA SULLA PONTINA DOVE UN INCIDENTE PROVOCA CODE TRA TOR DE CENCI E VIA DI VALLERANO IN DIREZIONE DEL RACCORDO;
TRAFFICO RALLENTATO ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, TRA PORTONACCIO E IL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO;
PASSIAMO AL TRASPORTO FERROVIARIO: DA OGGI 10 GENNAIO ATTIVA ALLERTA METEO PER POSSIBILI NEVICATE PREVISTE SULLE REGIONI MARCHE, UMBRIA ABRUZZO E MOLISE: ALCUNI TRENI POTREBBERO QUINDI SUBIRE RITARDI O CANCELLAZIONI DI CORSE.
DA GIANGUIDO LOMBARDI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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