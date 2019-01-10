Viabilità Roma Regione Lazio del 10-01-2019 ore 16:30
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VIABILITA’ DEL 10 GENNAIO 2019 ORE 16.20 GIANGUIDO LOMBARDI
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO;
TRAFFICO IN AUMENTO SUL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA ESTERNA SI PROCEDE A RILENTO TRA LE USCITE ARDEATINA E TUSCOLANA;
CI SPOSTIAMO SULLA PONTINA, DOVE PER LA PRESENZA DI UN MEZZO PESANTE IN PANNE AL MOMENTO CI SONO CODE TRA TOR DE CENCI E VIA DI VALLERANO IN DIREZIONE DEL RACCORDO;
TRAFFICO RALLENTATO ANCHE SULLA ROMA FIUMICINO, TRA VIA CRISTOFORO COLOMBO E VIA DEL CAPPELLACCIO SEMPRE VERSO IL RACCORDO;
PASSIAMO AL TRASPORTO FERROVIARIO: DA OGGI 10 GENNAIO ATTIVA ALLERTA METEO PER POSSIBILI NEVICATE PREVISTE SULLE REGIONI MARCHE, UMBRIA ABRUZZO E MOLISE: ALCUNI TRENI POTREBBERO QUINDI SUBIRE RITARDI O CANCELLAZIONI DI CORSE.
DA GIANGUIDO LOMBARDI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A PIU’ TARDI
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