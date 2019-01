Viabilità Roma Regione Lazio del 10-01-2019 ore 17:15

VIABILITA’ DEL 10 GENNAIO 2019 ORE 17.05 GIANGUIDO LOMBARDI

BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO;

A CAUSA DI UN INCIDENTE CHE HA VISTO COINVOLTI PIU’ VEICOLI CI SONO PROBLEMI SUL TRATTO URBANO DELLA A24, AL MOMENTO SI SEGNALANO LUNGHE CODE A PARTIRE DALLA TANGENZIALE EST FINO A TOR CERVARA IN DIREZIONE DEL RACCORDO ANULARE;

RACCORDO DOVE LA CIRCOLAZIONE E’ SOSTENUTA IN CARREGGIATA ESTERNA, CON CODE A TRATTI TRA LE USCITE PONTINA E TUSCOLANA;

RESTIAMO SULLA PONTINA, DOVE PER LA PRESENZA DI UN MEZZO PESANTE IN PANNE CI SONO CODE TRA TOR DE CENCI E VIA DI VALLERANO IN DIREZIONE DEL RACCORDO;

TRAFFICO RALLENTATO ANCHE SULLA ROMA FIUMICINO, TRA VIA CRISTOFORO COLOMBO E VIA DEL CAPPELLACCIO SEMPRE VERSO IL RACCORDO;

DA GIANGUIDO LOMBARDI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE

Servizio fornito da Astral