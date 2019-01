Viabilità Roma Regione Lazio del 10-01-2019 ore 17:45

VIABILITA’ DEL 10 GENNAIO 2019 ORE 17.35 GIANGUIDO LOMBARDI

IN APERTURA IL TRASPORTO FERROVIARIO: SULLA LINEA ALTA VELOCITA’ ROMA NAPOLI, IL SERVIZIO E’ RALLENTATO A CAUSA DI GUASTO AD UN TRENO TRA CASERTA E PIGNATARO; I TRENI VIAGGIANO CON RITARDI COMPRESI TRA I 60 E I 90 MINUTI;

E VENIAMO AL TRAFFICO: SULLA A12 ROMA CIVITAVECCHIA SEGNALATO UN INCIDENTE CON MEZZO PESANTE RIBALTATO NEI PRESSI DI SANTA SEVERA IN DIREZIONE NORD, SI INVITA QUINDI ALLA DOVUTA ATTENZIONE SUL TRATTO INTERESSATO;

E A SEGUITO DI UN ALTRO INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA CI SONO PROBLEMI SUL TRATTO URBANO DELLA A24, AL MOMENTO PERMANGONO LUNGHE CODE A PARTIRE DALLA TANGENZIALE EST FINO A TOR CERVARA IN DIREZIONE DEL RACCORDO ANULARE;

RACCORDO DOVE LA CIRCOLAZIONE E’ SOSTENUTA IN ENTRAMBE LE CARREGGIATE: IN ESTERNA TRA LE USCITE PONTINA E TUSCOLANA; IN INTERNA TRA NOMENTANA E LA RUSTICA;

TRAFFICO RALLENTATO ANCHE SULLA ROMA FIUMICINO, TRA VIA CRISTOFORO COLOMBO E VIA DEL CAPPELLACCIO IN DIREZIONE DELLO STESSO RACCORDO;

