Viabilità Roma Regione Lazio del 10-01-2019 ore 18:15
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VIABILITA’ DEL 10 GENNAIO 2019 ORE 18.05 GIANGUIDO LOMBARDI
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO;
SULLA A12 ROMA CIVITAVECCHIA SEGNALATO UN MEZZO PESANTE RIBALTATO NEI PRESSI DI SANTA SEVERA IN DIREZIONE ROMA, SI INVITA QUINDI ALLA DOVUTA ATTENZIONE SUL TRATTO INTERESSATO;
SI E’ CONCLUSO INVECE L’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA SUL TRATTO URBANO DELLA A24, PERMANGONO TUTTAVIA DISAGI E CODE, A PARTIRE DALLA TANGENZIALE EST FINO A TOR CERVARA IN DIREZIONE DEL RACCORDO ANULARE;
RACCORDO DOVE LA CIRCOLAZIONE E’ SOSTENUTA IN ENTRAMBE LE CARREGGIATE: IN INTERNA TRA FLAMINIA E SALARIA E TRA NOMENTANA E LA RUSTICA; IN ESTERNA TRA LE USCITE ROMA FIUMICINO E TUSCOLANA;
SULLA STESSA ROMA FIUMICINO CODE TRA VIA CRISTOFORO COLOMBO E VIA DEL CAPPELLACCIO IN DIREZIONE DELLO STESSO RACCORDO;
RESTANDO NEL QUADRANTE SUD TRAFFICO RALLENTATO IN VIA PONTINA, TRA TOR DE CENCI E CASTEL ROMANO IN DIREZIONE DI POMEZIA;
DA GIANGUIDO LOMBARDI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A PIU’ TARDI
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