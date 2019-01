Viabilità Roma Regione Lazio del 10-01-2019 ore 18:45

VIABILITA’ DEL 10 GENNAIO 2019 ORE 18.35 GIANGUIDO LOMBARDI

GIANGUIDO LOMBARDI

BUONASERA E BEN TROVATI ALL'ASCOLTO CON L'INFOMOBILITA' DELLA REGIONE LAZIO;

IN APERTURA IL TRASPORTO FERROVIARIO: SULLA LINEA ALTA VELOCITA’ ROMA NAPOLI E’ STATO RISOLTO IL GUASTO TRA CASERTA E PIGNATARO, IL SERVIZIO E’ IN PROGRESSIVA RIPRESA CON RESIDUI RITARDI;

VENIAMO AL TRAFFICO: SULLA A12 ROMA CIVITAVECCHIA, A CAUSA DELLA PRESENZA DI UN MEZZO PESANTE RIBALTATO IL TRAFFICO E’ RALLENTATO NEI PRESSI DI SANTA SEVERA IN DIREZIONE ROMA;

CI SPOSTIAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DOVE UN VEICOLO IN PANNE PROVOCA CODE TRA VIA FIORENTINI E LA TANGENZIALE EST;

CODE ANCHE IN DIREZIONE OPPOSTA A PARTIRE DALLA STESSA TANGENZIALE FINO A TOR CERVARA VERSO IL RACCORDO ANULARE, QUI A SEGUITO DI UN INCIDENTE ORA RIMOSSO;

VEDIAMO LA SITUAZIONE PROPRIO SUL RACCORDO: IN CARREGGIATA INTERNA SI PROCEDE A RILENTO TRA FLAMINIA E SALARIA E TRA NOMENTANA E LA RUSTICA; IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA LE USCITE ROMA FIUMICINO E TUSCOLANA;

SULLA STESSA ROMA FIUMICINO CODE TRA VIA CRISTOFORO COLOMBO E VIA DEL CAPPELLACCIO VERSO IL RACCORDO;

RESTANDO NEL QUADRANTE SUD TRAFFICO RALLENTATO IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, TRA MEZZOCAMMINO E VIA DI ACILIA IN USCITA DALLA CITTA’;

DA GIANGUIDO LOMBARDI PER IL MOMENTO E' TUTTO

