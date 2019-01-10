Viabilità Roma Regione Lazio del 10-01-2019 ore 19:15
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VIABILITA’ DEL 10 GENNAIO 2019 ORE 19.05 GIANGUIDO LOMBARDI
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO;
TRAFFICO INTENSO SUL TRATTO URBANO DELLA A24: A CAUSA DELLA PRESENZA DI UN VEICOLO IN PANNE CI SONO LUNGHE CODE A PARTIRE DALLA TANGENZIALE EST FINO A TOR CERVARA VERSO IL RACCORDO ANULARE; CODE ANCHE IN DIREZIONE OPPOSTA, TRA PORTONACCIO E LA STESSA TANGENZIALE;
CI SPOSTIAMO PROPRIO SUL RACCORDO: IN CARREGGIATA INTERNA SI PROCEDE A RILENTO TRA NOMENTANA E TIBURTINA; IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA LE USCITE LAURENTINA E TUSCOLANA;
RESTANDO NEL QUADRANTE SUD INCOLONNAMENTI SULLA ROMA FIUMICINO, TRA VIA CRISTOFORO COLOMBO E VIA DEL CAPPELLACCIO VERSO IL RACCORDO;
SULLA STESSA COLOMBO SI PROCEDE A RILENTO TRA MEZZOCAMMINO E VIA DI ACILIA IN USCITA DALLA CITTA’;
DA GIANGUIDO LOMBARDI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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