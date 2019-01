Viabilità Roma Regione Lazio del 10-01-2019 ore 19:45

VIABILITA’ DEL 10 GENNAIO 2019 ORE 19.35 GIANGUIDO LOMBARDI

IN APERTURA IL TRASPORTO PUBBLICO: SULLA LINEA B DELLA METROPOLITANA SI E’ CONCLUSO IL SOCCORSO AD UN PASSEGGERO A BORDO TRENO, IL SERVIZIO E’ IN RIPRESA CON RESIDUI RITARDI;

E IL TRAFFICO STA MAN MANO RIENTRANDO NELLA NORMA SULLE PRINCIPALI ARTERIE; RESTA QUALCHE DISAGIO SUL TRATTO URBANO DELLA A24, DOVE PERMANGONO CODE TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO;

CIRCOLAZIONE RIENTRATA NELLA NORMA, INVECE, SUL RACCORDO ANULARE, MENTRE RESTANO INCOLONNAMENTI SULLA ROMA FIUMICINO, TRA VIA CRISTOFORO COLOMBO E VIA DEL CAPPELLACCIO VERSO IL RACCORDO, E SULLA STESSA COLOMBO TRA MEZZOCAMMINO E VIA DI ACILIA IN USCITA DALLA CITTA’;

