Viabilità Roma Regione Lazio del 10-01-2019 ore 20:30
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VIABILITA’ DEL 10 GENNAIO 2019 ORE 20.20 GIANGUIDO LOMBARDI
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO PER L’ULTIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO;
QUALCHE DISAGIO SI SEGNALA LUNGO IL TRATTO URBANO DELLA A24: A CAUSA DI UN INCIDENTE AL MOMENTO CI SONO CODE TRA VIA FIORENTINI E TOR CERVARA VERSO IL RACCORDO ANULARE;
RACCORDO DOVE LA CIRCOLAZIONE E’ RIENTRATA NELLA NORMA, MENTRE NEL QUADRANTE SUD PERMANGONO CODE SULLA ROMA FIUMICINO, TRA VIA CRISTOFORO COLOMBO E VIA DEL CAPPELLACCIO, E SULLA STESSA COLOMBO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI ACILIA, SEMPRE IN USCITA DALLA CITTA’.
DA GIANGUIDO LOMBARDI E LA CENTRALE OPERATIVA DI ASTRAL PER OGGI E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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