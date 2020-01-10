Viabilità Roma Regione Lazio del 10-01-2020 ore 11:30
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VIABILITÀ DEL 10 GENNAIO 2020 ORE 11.20 GIANGUIDO LOMBARDI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
IN APERTURA IL TRASPORTO FERROVIARIO: SULLA LINEA FL3 ROMA VITERBO, PER ACCERTAMENTI DELLE AUTORITA’ GIUDIZIARIE IL SERVIZIO AL MOMENTO E’ SOSPESA TRA CAPRANICA E BRACCIANO NELLE DUE DIREZIONI, ATTIVI BUS SOSTITUTIVI NELLA TRATTA INTERROTTA;
RIGUARDO AL TRAFFICO NON CI SONO SEGNALAZIONI DI RILIEVO SULLE PRINCIPALI ARTERIE DOVE LA CIRCOLAZIONE E’ REGOLARE;
IN CHIUSURA I CANTIERI ATTIVI: SULLA STRADA REGIONALE NETTUNENSE SONO IN CORSO LAVORI DI POTATURA TRA IL KM 7+800 ED IL KM 12 NELLE DUE DIREZIONI; SUL TRATTO INTERESSATO ATTIVA RIDUZIONE DI CARREGGIATA, SI INVITA QUINDI A PRESTARE ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA SUL POSTO.
DA GIANGUIDO LOMBARDI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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