Viabilità Roma Regione Lazio del 10-01-2020 ore 15:30

Astral infomobilità Buon pomeriggio Embè trovati all’ascolto con l’infomobilità della regione Lazio Iniziamo dalla tratto Urbano della A24 Su quale un incidente provoca corre tra la tangenziale est e la Togliatti in uscita dalla capitale ed è nuovamente un incidente questa volta sul grande raccordo anulare la causa delle code tra le uscite Nomentana e A24 interna andiamo sul raccordo questa volta in esterna dove sono segnalati rallentamenti tra Colombo e doppia chiudiamo con la M veramente tanto che sulla linea Restano chiuse le stazioni Barberini e Cornelia istituite due linee bus navetta sostitutive la ma13 fino a Cipro e la ma10 nella tratta termini Barberini Chigi da Umberto per il momento è tutto ci salutiamo con un messaggio di sicurezza stradale la neve il gelo possono essere i tuoi amici monta pneumatici invernali o viaggia sempre con le catene da neve a bordo una maggiore aderenza può salvarti la vita obbligo in vigore fino al 15 aprile 2020 campagna di sensibilizzazione promossa da regione Lazio infomobilità un servizio della Regione LazioServizio fornito da Astral