Viabilità Roma Regione Lazio del 10-01-2021 ore 07:30
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VIABILITÀ DEL 10 GENNAIO 2021 ORE 7.20 TOMMASO RENZI
BEN RITROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO IN COLLABORAZIONE CON LA REGIONE LAZIO
TRAFFICO REGLARE SULLE PRINCIPALI STRADE ED AUTOSTRADE DEL TERRITORIO
PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO,
RICORDIAMO CHE SONO CHIUSE LE STAZIONE DELLA METRO B CASTRO PRETORIO E POLICLINICO, PER LAVORI DI SOSTITUZIONE DELLE SCALE MOBILI
LAVORI ANCHE SULLA TRATTA REGIONALE DELLA ROMA CIVITACASTELLANA VITERBO, NEL COMUNE DI CIVITACASTELLANA. PER CONSENTIRE I LAVORI AD UN PASSAGGIO A LIVELLO, LA LINEA RISULTA SOSPESA TRA SANT’ORESTE E CATALANO
PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO FERROVIARIO,
RALLENTATO IN VIA PRECAUZIONALE IL TRAFFICO SULLA LINEA ROMA-SULMONA TRA I COMUNI DI ROVIANO E CARSOLI, A CAUSA DELLE AVVERSE CONDIZIONI METEO CHE HANNO CAUSATAO UN MOVIMENTO FRANOSO IN PROSSSIMITA DELLA LINE, I CONVOGLI VIAGGIANO CON 15 MINUTI DI RITARDO
INFINE IN MERITO ALL’EMERGENZA SANITARIA LEGATA AL COVID19 ANCORA IN CORSO, RIMANGONO VIETATI GLI SPOSTAMENTI TRA REGIONI
CONFERMATO IL DIVIETO DI SPOSTAMENTO NOTTURNO DALLE 22 ALLE 5
DA TOMMASO RENZI ED ASTRAL INFOMOBILITA E’ TUTTO AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
Servizio fornito da Astral