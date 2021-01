Viabilità Roma Regione Lazio del 10-01-2021 ore 10:30

VIABILITÀ DEL 10 GENNAIO 2021 ORE 10.20 TOMMASO RENZI

BEN RITROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO IN COLLABORAZIONE CON LA REGIONE LAZIO

PARTIAMO DALL’A1 ROMA-FIRENZE DOVE E STATO RIMOSSO IL PRECEDENTE INCIDENTE CHE CAUSAVA DISAGIA ALL’ALTEZZA DI ATTIGLIANO IN DIREZIONE DELLA CAPITALE, ATTUALMENTE IL TRAFFICO RISULTA REGOLARE SULLA PRECENDENTE ZONA INTERESSATA

PROSEGUIAMO CON IL TRAFFICO SULLE STRADE ED AUTOSTRADE DEL TERRITORIO CHE PER QUESTE ORE DELLA MATTINA RISULTA REGOLARE

PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO,

RICORDIAMO CHE SONO CHIUSE LE STAZIONE DELLA METRO B CASTRO PRETORIO E POLICLINICO, PER LAVORI DI SOSTITUZIONE DELLE SCALE MOBILI

LAVORI ANCHE SULLA TRATTA REGIONALE DELLA ROMA CIVITACASTELLANA VITERBO, NEL COMUNE DI CIVITACASTELLANA. PER CONSENTIRE I LAVORI AD UN PASSAGGIO A LIVELLO, LA LINEA RISULTA SOSPESA TRA SANT’ORESTE E CATALANO

PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO FERROVIARIO,

RALLENTATO IN VIA PRECAUZIONALE IL TRAFFICO SULLA LINEA ROMA-SULMONA TRA I COMUNI DI ROVIANO E CARSOLI, A CAUSA DELLE AVVERSE CONDIZIONI METEO CHE HANNO CAUSATAO UN MOVIMENTO FRANOSO IN PROSSSIMITA DELLA LINE, I CONVOGLI VIAGGIANO CON 15 MINUTI DI RITARDO

INFINE IN MERITO ALL’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO LEGATA AL COVID19, RIMANGONO VIETATI GLI SPOSTAMENTI TRA REGIONI ED E CONFERMATO IL DIVIETO DI SPOSTAMENTO NOTTURNO DALLE 22 ALLE 5, E PER LA GIORNATA DI OGG 10 GENNAIO 2021 SONO VIETATI GLI SPOSTAMENTI DAI COMUNI DI APPARTENENZA

DA TOMMASO RENZI ED ASTRAL INFOMOBILITA E’ TUTTO AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO

Servizio fornito da Astral