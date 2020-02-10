Viabilità Roma Regione Lazio del 10-02-2020 ore 07:30
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VIABILITÀ DEL 10 FEBBRAIO 2020 ORE 7.20 ARIANNA CAROCCI
BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
QUESTA LA SITUAZIONE DEL TRAFFICO SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO
SUL RACCORDO CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE CASILINA E ARDEATINA.
E PROPRIO PER LE DIFFICOLTÀ DI IMMISSIONE SUL RACCORDO SI STA IN CODA SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD A PARTIRE DA TORRENOVA.
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 LUNGHE CODE, IN ENTRATA, DAL RACCORDO FINO ALLA TANGENZIALE EST.
MOLTO TRAFFICATA LA PONTINA, SI RALLENTA INFATTI TRA POMEZIA E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE DELLA CAPITALE.
INFINE, CODE SULLA FLAMINIA TRA MALBORGHETTO E PRIMA PORTA E SULLA SALARIA TRA FONTE DI PAPA E TENUTA SANTA COLOMBA, IL TUTTO VERSO ROMA.
DA ARIANNA CAROCCI PER ORA È TUTTO, A SEGUIRE UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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