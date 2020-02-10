Viabilità Roma Regione Lazio del 10-02-2020 ore 08:15
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VIABILITÀ DEL 10 FEBBRAIO 2020 ORE 8.05 ARIANNA CAROCCI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
ANDIAMO SUBITO AD AGGIORNARE LA SITUAZIONE DEL TRAFFICO SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO
SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO UN INCIDENTE STA PROVOCANDO CODE TRA LE USCITE PRENESTINA E NOMENTANA. PIÙ AVANTI CODE A TRATTI TRA TRIONFALE E AURELIA, IN QUESTO CASO PER TRAFFICO INTENSO.
IN CARREGGIATA INTERNA INCOLONNAMENTI TRA CASILINA E ARDEATINA.
CI SPOSTIAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24, SI STA IN CODA TRA TOR CERVARA E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO.
SULLA ROMA FIUMICINO CODE A TRATTI TRA IL RACCORDO E VIA DEL CAPPELLACCIO IN DIREZIONE DELL’EUR.
FILE SULLA PONTINA TRA MONTE D’ORO E CASTEL ROMANO E PROSEGUENDO TRA TOR DE’ CENCI E VIALE DELL’OCEANO ATLANTICO, IL TUTTO VERSO ROMA.
E SEMPRE IN ENTRATA CI SONO CODE ANCHE SULLA FLAMINIA TRA LABARO E VIA DEI DUE PONTI.
DA ARIANNA CAROCCI PER ORA È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
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