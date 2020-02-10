Viabilità Roma Regione Lazio del 10-02-2020 ore 08:45
Più informazioni su
VIABILITÀ DEL 10 FEBBRAIO 2020 ORE 8.35 ARIANNA CAROCCI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
INIZIAMO DAL RACCORDO, IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI TRA CASILINA E TIBURTINA; PIÙ AVANTI SI RALLENTA TRA BOCCEA E PISANA. IN INTERNA CODE TRA CASILINA E LAURENTINA.
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 INCOLONNAMENTI TRA TOR CERVARA E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO. NEL SENSO OPPOSTO SI STA IN CODA TRA TOGLIATTI E IL RACCORDO.
CI SPOSTIAMO SULLA ROMA FIUMICINO, CODE A TRATTI TRA IL RACCORDO E VIA DEL CAPPELLACCIO VERSO L’EUR.
DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE SULLA PONTINA, A CAUSA DI UN VEICOLO IN PANNE CI SONO INFATTI CODE TRA POMEZIA E CASTEL ROMANO IN DIREZIONE ROMA.
SULLA CASSIA CODE A TRATTI, NEI DUE SENSI DI MARCIA, TRA OLGIATA E TOMBA DI NERONE.
INFINE TRAFFICO CONGESTIONATO SULLA FLAMINIA TRA LABARO E VIA DEI DUE PONTI IN ENTRATA.
DA ARIANNA CAROCCI PER ORA È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
Servizio fornito da Astral