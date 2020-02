Viabilità Roma Regione Lazio del 10-02-2020 ore 09:15

VIABILITÀ DEL 10 FEBBRAIO 2020 ORE 9.05 ARIANNA CAROCCI

TRAFFICO MOLTO INTENSO SUL RACCORDO

IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA CASILINA E ROMA FIUMICINO, CON MAGGIORI DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE NEL TRATTO CASILINA-APPIA. IN CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI TRA TRIONFALE E AURELIA, POI TRA ROMA FIUMICINO E PONTINA E ANCORA TRA PRENESTINA E TIBURTINA.

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 INCOLONNAMENTI TRA TOGLIATTI E IL RACCORDO IN USCITA DA ROMA; NEL SENSO OPPOSTO SI STA IN CODA TRA TOR CERVARA E LA TANGENZIALE EST.

LUNGHE CODE SULLA ROMA FIUMICINO, IN DIREZIONE DELL’EUR, DAL RACCORDO FINO A VIA DEL CAPPELLACCIO.

ANCORA QUALCHE PROBLEMA SULLA PONTINA, A CAUSA DI UN VEICOLO IN PANNE PERMANGONO CODE TRA POMEZIA E CASTEL ROMANO VERSO ROMA.

TRAFFICO CONGESTIONATO POI SULLA FLAMINIA TRA LABARO E VIA DEI DUE PONTI IN ENTRATA.

IN CHIUSURA IL TRASPORTO PUBBLICO

A PARTIRE DA OGGI PREVISTE ALCUNE MODIFICHE AL PROGRAMMA DELLA RETE COTRAL, CON NUOVE CORSE E VARIAZIONI DI ORARIO. IL DETTAGLIO DELLA NOTIZIA È DISPONIBILE SUL SITO INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT

