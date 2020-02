Viabilità Roma Regione Lazio del 10-02-2020 ore 09:45

VIABILITÀ DEL 10 FEBBRAIO 2020 ORE 9.35 ARIANNA CAROCCI

DI NUOVO BUONGIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

TRAFFICO ANCORA INTENSO SUL RACCORDO

IN CARREGGIATA INTERNA INCOLONNAMENTI TRA DIRAMAZIONE ROMA SUD E APPIA, PIÙ AVANTI SI RALLENTA TRA LAURENTINA E VIA DEL MARE. IN CARREGGIATA ESTERNA CODE TRA PRENESTINA E TIBURTINA, POI TRA CASSIA E TRIONFALE.

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 PERMANGONO CODE TRA TOGLIATTI E IL RACCORDO IN USCITA DA ROMA; NEL SENSO OPPOSTO FILE DA TOR CERVARA FINO ALLA TANGENZIALE.

SULLA ROMA FIUMICINO, VERSO L’EUR, CI SONO CODE TRA L’ANSA DEL TEVERE E VIA DEL CAPPELLACCIO.

RESTA INVARIATA LA SITUAZIONE SULLA FLAMINIA, IL TRAFFICO È CONGESTIONATO TRA LABARO E VIA DEI DUE PONTI IN ENTRATA.

PRUDENZA PER CHI PERCORRE VIA BRACCIANESE, A CAUSA DEL RIBALTAMENTO DI UN MEZZO PESANTE, INFATTI, CI SONO CODE ALL’ALTEZZA DI VIA PARAVIA; AL MOMENTO SI TRANSITA CON SENSO UNICO ALTERNATO.

E CHIUDIAMO CON IL TRASPORTO PUBBLICO

A PARTIRE DA OGGI PREVISTE ALCUNE MODIFICHE AL PROGRAMMA DELLA RETE COTRAL, CON CORSE AGGIUNTIVE E VARIAZIONI DI ORARIO. IL DETTAGLIO DELLA NOTIZIA È DISPONIBILE SUL SITO INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT

DA ARIANNA CAROCCI PER ORA È TUTTO, A SEGUIRE UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE

Servizio fornito da Astral