Viabilità Roma Regione Lazio del 10-02-2020 ore 10:30
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VIABILITÀ DEL 10 FEBBRAIO 2020 ORE 10.20 ARIANNA CAROCCI
DI NUOVO BUONGIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
IL TRAFFICO È TORNATO SCORREVOLE SULL’INTERO ANELLO DEL RACCORDO ANULARE.
SUL TRATTO URBANO DELLA A24, INVECE, TROVIAMO ANCORA RALLENTAMENTI TRA FIORENTINI E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO.
PERMANGONO CODE ANCHE SULLA FLAMINIA, IN ENTRATA, TRA LABARO E VIA DEI DUE PONTI.
RACCOMANDIAMO PRUDENZA A CHI PERCORRE VIA BRACCIANESE, A CAUSA DEL RIBALTAMENTO DI UN MEZZO PESANTE, INFATTI, CI SONO CODE ALL’ALTEZZA DI VIA PARAVIA; AL MOMENTO SI TRANSITA CON SENSO UNICO ALTERNATO.
VEDIAMO LE ALTRE NOTIZIE
PER IL TRASPORTO PUBBLICO, RICORDIAMO CHE, A PARTIRE DA OGGI, SONO PREVISTE ALCUNE MODIFICHE AL PROGRAMMA DELLA RETE COTRAL, CON CORSE AGGIUNTIVE E VARIAZIONI DI ORARIO. IL DETTAGLIO SUL SITO INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT.
IN CHIUSURA GLI EVENTI
OGGI, “GIORNO DEL RICORDO PER LE VITTIME DELLE FOIBE”. NUMEROSI I COMUNI DEL LAZIO IN CUI SI SVOLGONO LE CERIMONIE DI COMMEMORAZIONE. PER PERMETTERE LO SVOLGIMENTO DELLE INIZIATIVE, ATTIVE DUNQUE MODIFICHE ALLA VIABILITÀ IN ALCUNE ZONE DELLA REGIONE. ANCHE IN QUESTO CASO, MAGGIORI INFORMAZIONI SONO DISPONIBILI SUL NOSTRO SITO INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT.
DA ARIANNA CAROCCI PER ORA È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
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