Viabilità Roma Regione Lazio del 10-02-2020 ore 11:30

SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO, A CAUSA DI UN INCIDENTE, SI RALLENTA TRA LE USCITE PRENESTINA E A24 ROMA TERAMO.

SULLA CASSIA CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA OLGIATA E TOMBA DI NERONE NEI DUE SENSI DI MARCIA.

RACCOMANDIAMO PRUDENZA A CHI PERCORRE VIA BRACCIANESE, A CAUSA DEL RIBALTAMENTO DI UN MEZZO PESANTE, INFATTI, CI SONO ANCORA CODE ALL’ALTEZZA DI VIA PARAVIA; SI TRANSITA A SENSO UNICO ALTERNATO.

PER IL TRASPORTO PUBBLICO, RICORDIAMO CHE, A PARTIRE DA OGGI, SONO PREVISTE ALCUNE MODIFICHE AL PROGRAMMA DELLA RETE COTRAL, CON CORSE AGGIUNTIVE E VARIAZIONI DI ORARIO. IL DETTAGLIO SUL SITO INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT.

OGGI, “GIORNO DEL RICORDO PER LE VITTIME DELLE FOIBE”. NUMEROSI I COMUNI DEL LAZIO IN CUI SI SVOLGONO LE CERIMONIE DI COMMEMORAZIONE. PER PERMETTERE LO SVOLGIMENTO DELLE INIZIATIVE, ATTIVE DUNQUE MODIFICHE ALLA VIABILITÀ IN ALCUNE ZONE DELLA REGIONE. ANCHE IN QUESTO CASO, MAGGIORI INFORMAZIONI SONO DISPONIBILI SUL NOSTRO SITO INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT.

