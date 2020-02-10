Viabilità Roma Regione Lazio del 10-02-2020 ore 15:30
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VIABILITÀ DEL 10 FEBBRAIO 2020 ORE 15.20 FEDERICO DI LERNIA
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
GUARDIAMO INSIEME LA VIABILITA’ NELLA REGIONE APRENDO CON UN INCIDENTE SULLA SP1 CIMINA AL KM 13+400 IN DIREZIONE VITERBO. ISTITUITO IL SENSO UNICO ALTERNATO. PERSONALE ASTRAL E AUTORITÀ LOCALI SUL POSTO
AL MOMENTO NON CI SONO SEGNALAZIONI DI RILIEVO SUL RACCORDO ANULARE E SULLE PRINCIPALI AUTOSTRADE DELLA REGIONE
MA SEGNALIAMO CHE DA STA NOTTE FINO AL 14 FEBBRAIO SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ANULARE E’ PREVISTA LA CHIUSURA PER LAVORI DELLA CORSIA CENTRALE E DI SORPASSO ALL’ALTEZZA DELLA GALLERIA DI SELVA CADIDA IN FASCIA ORARIA 21 – 6 DEL MATTINO.
VEDIAMO LE ALTRE NOTIZIE
PER IL TRASPORTO PUBBLICO, RICORDIAMO CHE, A PARTIRE DA OGGI, SONO PREVISTE ALCUNE MODIFICHE AL PROGRAMMA DELLA RETE COTRAL, CON CORSE AGGIUNTIVE E VARIAZIONI DI ORARIO. PER MAGGIORI DETTAGLI CONSULTARE IL SITO INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT.
IN CHIUSURA GLI EVENTI
OGGI E’ “GIORNO DEL RICORDO PER LE VITTIME DELLE FOIBE”. SONO NUMEROSI I COMUNI DEL LAZIO IN CUI SI SVOLGONO CERIMONIE DI COMMEMORAZIONE. SARANNO DUNQUE ATTIVE MODIFICHE ALLA VIABILITÀ IN ALCUNE ZONE DELLA REGIONE. ANCHE IN QUESTO CASO, MAGGIORI INFORMAZIONI SONO DISPONIBILI SUL NOSTRO SITO INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT.
DA FEDERICO DI LERNIA PER IL MOMENTO E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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