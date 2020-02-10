Viabilità Roma Regione Lazio del 10-02-2020 ore 16:30
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VIABILITÀ DEL 10 FEBBRAIO 2020 ORE 16.20 FEDERICO DI LERNIA
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SUL RACCORDO ANULARE RALLENTIAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA DA VIA ARDATINA ALLA DIRAMANZIONE ROMA SUD. IN INTERNA RALLENTAMENTI DA TIBURTINA A VIA APPIA
SI RALLENTA ANCHE SUL TRATTO UNBANO DELLA A24 DA TOGLIATTI AL RACCORDO IN USCITA DALLA CAPITALE
SULLA PONTINA CODE PER LAVORI DA CASTEL DI DECIMA A SPINACETO DIREZIONE ROMA
ANCHE SU VIA APPIA CODE PER ALTEZZA SANTA MARIA DELLE MOLE IN DIREZIONE DI ALBANO LAZIALE
CODE PER TRAFFICO INTENSO SULLA NETTUNENSE ALL’ALTEZZA DI PAVONA E TRA FONTANA DI PAPA E MONTE GIOVE NEI DUE SENSI DI MARCIA
SEGNALIAMO CHE DA STA NOTTE FINO AL 14 FEBBRAIO SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ANULARE E’ PREVISTA LA CHIUSURA PER LAVORI DELLA CORSIA CENTRALE E DI SORPASSO ALL’ALTEZZA DELLA GALLERIA DI SELVA CADIDA IN FASCIA ORARIA 21 – 6 DEL MATTINO.
IN CHIUSURA GLI EVENTI
OGGI E’ “GIORNO DEL RICORDO PER LE VITTIME DELLE FOIBE”. SONO NUMEROSI I COMUNI DEL LAZIO IN CUI SI SVOLGONO CERIMONIE DI COMMEMORAZIONE. SARANNO DUNQUE ATTIVE MODIFICHE ALLA VIABILITÀ IN ALCUNE ZONE DELLA REGIONE. MAGGIORI INFORMAZIONI SONO DISPONIBILI SUL NOSTRO SITO INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT.
DA FEDERICO DI LERNIA PER IL MOMENTO E’ TUTTO, AL PROSSIMO APPUNTAMENTO
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