Viabilità Roma Regione Lazio del 10-02-2020 ore 17:15
Più informazioni su
VIABILITÀ DEL 10 FEBBRAIO 2020 ORE 17.05 FEDERICO DI LERNIA
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SUL RACCORDO ANULARE CODE PER INCIDENTE IN CARREGGIATA INTERNA TRA PONTINA E VIA DEL MARE E RALLENTAMENTI TRA NOMENTANA E PRENESTINA. IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI DA VIA LAURENTINA ALLA DIRAMANZIONE ROMA SUD.
SI RALLENTA ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DA TOGLIATTI AL RACCORDO IN USCITA DALLA CAPITALE
CODE A TRATTI SULLA NETTUNENSE TRA PAVONA E CAMPOLEONE DI LANUVIO NEI DUE SENSI DI MARCIA
SULLA PONTINA CODE PER LAVORI DA CASTEL DI DECIMA A SPINACETO DIREZIONE ROMA
SEGNALIAMO CHE DA STA NOTTE FINO AL 14 FEBBRAIO SUL RACCORDO ANULARE ALL’ALTEZZA DELLA GALLERIA DI SELVA CADIDA IN CARREGIATA INTERNA E’ PREVISTA LA CHIUSURA PER LAVORI DELLA CORSIA CENTRALE E DI SORPASSO MENTRE. IN ESTERNA FINO ALL’ 11 FEBBRAIO SARANNO IN VECE CHIUSE LE CORSIE CENTRALE, DI DESTRA E DI EMERGENZA TUTTE IN IN FASCIA ORARIA 21 – 6 DEL MATTINO.
VEDIAMO LE ALTRE NOTIZIE
PER IL TRASPORTO PUBBLICO, RICORDIAMO CHE, A PARTIRE DA OGGI, SONO PREVISTE ALCUNE MODIFICHE AL PROGRAMMA DELLA RETE COTRAL, CON CORSE AGGIUNTIVE E VARIAZIONI DI ORARIO. PER MAGGIORI DETTAGLI CONSULTARE IL SITO INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT.
IN CHIUSURA GLI EVENTI
OGGI E’ “GIORNO DEL RICORDO PER LE VITTIME DELLE FOIBE”. SONO NUMEROSI I COMUNI DEL LAZIO IN CUI SI SVOLGONO CERIMONIE DI COMMEMORAZIONE. SARANNO DUNQUE ATTIVE MODIFICHE ALLA VIABILITÀ IN ALCUNE ZONE DELLA REGIONE. ANCHE IN QUESTO CASO, MAGGIORI INFORMAZIONI SONO DISPONIBILI SUL NOSTRO SITO INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT.
DA FEDERICO DI LERNIA PER IL MOMENTO E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
Servizio fornito da Astral