Viabilità Roma Regione Lazio del 10-02-2020 ore 17:45
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VIABILITÀ DEL 10 FEBBRAIO 2020 ORE 17.35 FEDERICO DI LERNIA
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SUL RACCORDO ANULARE CODE PER INCIDENTE IN CARREGGIATA INTERNA TRA ARDEATINA E VIA DEL MARE E RALLENTAMENTI TRA NOMENTANA E CASILINA.
IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI DA VIA ARDEATINA ALLA DIRAMANZIONE ROMA SUD.
SI RALLENTA ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DALLA TANGENZIALE EST AL RACCORDO IN USCITA DALLA CAPITALE E DA PORTONACCIO ALLA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO
CODE A TRATTI SULLA NETTUNENSE TRA PAVONA E CAMPOLEONE DI LANUVIO NEI DUE SENSI DI MARCIA
SULLA PONTINA CODE CASTEL DI DECIMA AL RACCORDO IN DIREZIONE ROMA
SULLA SALARIA CODE DA SETTEBAGNI A MONTEROTONDO SCALO VERSO RIETI
SULLA CASSIA CODE DALLA GIUSTIGNANA ALL’OLGIATA NELLE DUE DIREZIONI
SEGNALIAMO CHE DA STA NOTTE FINO AL 14 FEBBRAIO SUL RACCORDO ANULARE ALL’ALTEZZA DELLA GALLERIA DI SELVA CADIDA IN CARREGIATA INTERNA E’ PREVISTA LA CHIUSURA PER LAVORI DELLA CORSIA CENTRALE E DI SORPASSO MENTRE. IN ESTERNA FINO ALL’ 11 FEBBRAIO SARANNO INVECE CHIUSE LE CORSIE CENTRALE, DI DESTRA E DI EMERGENZA TUTTE IN FASCIA ORARIA 21 – 6 DEL MATTINO.
VEDIAMO LE ALTRE NOTIZIE
PER IL TRASPORTO PUBBLICO, RICORDIAMO CHE, A PARTIRE DA OGGI, SONO PREVISTE ALCUNE MODIFICHE AL PROGRAMMA DELLA RETE COTRAL, CON CORSE AGGIUNTIVE E VARIAZIONI DI ORARIO. PER MAGGIORI DETTAGLI CONSULTARE IL SITO INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT.
DA FEDERICO DI LERNIA PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A PIU’ TARDI
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