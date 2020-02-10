Viabilità Roma Regione Lazio del 10-02-2020 ore 18:15
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VIABILITÀ DEL 10 FEBBRAIO 2020 ORE 18.05 FEDERICO DI LERNIA
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SUL RACCORDO ANULARE IN INTERNA CODE DA NOMENTANA ALLA PRENESTINA, DALLA DIRAMAZIONE ROMA SUD ALLA VIA DEL MARE ANCHE A CAUSA DI UN INCIDENTE E PIU AVANTI DALLA ROMA FIUMICINO A VIA AURELIA
IN CARREGGIATA ESTERNA CODE DALLA CRISTOFORO COLOMBO ALLA DIRAMANZIONE ROMA SUD E DALLA PRENESTINA ALLA NOMENTANA.
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE PER INCIDENTE TRA TANGENZIALE EST E FIORENTINI E PIU AVANTI CODE DA TOGLIATTI AL RACCORDO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO. VERSO IL CENTRO CODE DA PORTONACCIO ALLA TANGENZALE EST
SULLA ROMA FIUMICINO RALLENTAMENTI DALLA COLOMBO AL VIADOTTO DELLA MAGLIANA E DA ANSA DEL TEVERE AL RACCORDO IN DIREZIONE FIUMICINO
CODE A TRATTI SULLA NETTUNENSE TRA PAVONA E CAMPOLEONE DI LANUVIO NEI DUE SENSI DI MARCIA
SULLA PONTINA CODE SPINACETO AL RACCORDO IN DIREZIONE ROMA
SULLA SALARIA CODE DA SETTEBAGNI A MONTEROTONDO SCALO VERSO RIETI
SEGNALIAMO CHE DA STA NOTTE FINO AL 14 FEBBRAIO SUL RACCORDO ANULARE ALL’ALTEZZA DELLA GALLERIA DI SELVA CADIDA IN CARREGIATA INTERNA E’ PREVISTA LA CHIUSURA PER LAVORI DELLA CORSIA CENTRALE E DI SORPASSO MENTRE. IN ESTERNA FINO ALL’ 11 FEBBRAIO SARANNO INVECE CHIUSE LE CORSIE CENTRALE, DI DESTRA E DI EMERGENZA TUTTE IN FASCIA ORARIA 21 – 6 DEL MATTINO.
VEDIAMO LE ALTRE NOTIZIE
PER IL TRASPORTO PUBBLICO, RICORDIAMO CHE, A PARTIRE DA OGGI, SONO PREVISTE ALCUNE MODIFICHE AL PROGRAMMA DELLA RETE COTRAL, CON CORSE AGGIUNTIVE E VARIAZIONI DI ORARIO. PER MAGGIORI DETTAGLI CONSULTARE IL SITO INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT.
DA FEDERICO DI LERNIA PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A PIU’ TARDI
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