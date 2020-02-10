Viabilità Roma Regione Lazio del 10-02-2020 ore 19:15
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VIABILITÀ DEL 10 FEBBRAIO 2020 ORE 19.05 FEDERICO DI LERNIA
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SUL RACCORDO ANULARE IN INTERNA CODE A TRATTI DALLA NOPMENTANA A VIA AURELIA
IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI DALLA ROMA FIUMICINO ALLA NOMENTANA.
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE PER INCIDENTE TRA PORTONACCIO ETANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO. IN USCITA DALLA CAPITALE RALLENTAMENTI DA PORTONACCIO AL RACCORDO
SULLA ROMA FIUMICINO RALLENTAMENTI DALLA COLOMBO AL VIADOTTO DELLA MAGLIANA E CODE PER INCIDENTE DA ANSA DEL TEVERE AL RACCORDO IN DIREZIONE FIUMICINO
SULLA COLOMBO CODE DA VIA DI MEZZOCAMMINO A VIA DI ACILIA IN DIREZIONE OSTIA
SULLA SALARIA CODE DA SETTEBAGNI A MONTEROTONDO SCALO VERSO RIETI
SEGNALIAMO CHE DA STA NOTTE FINO AL 14 FEBBRAIO SUL RACCORDO ANULARE ALL’ALTEZZA DELLA GALLERIA DI SELVA CADIDA IN CARREGIATA INTERNA E’ PREVISTA LA CHIUSURA PER LAVORI DELLA CORSIA CENTRALE E DI SORPASSO MENTRE. IN ESTERNA FINO ALL’ 11 FEBBRAIO SARANNO INVECE CHIUSE LE CORSIE CENTRALE, DI DESTRA E DI EMERGENZA TUTTE IN FASCIA ORARIA 21 – 6 DEL MATTINO.
RICORDIAMO CHE LA STRADA SP10 TURSITICA DEL TERMINILLO RESTA ANCORA CHIUSA PER NEVE TRA IL KM 11 E IL KM 18 TRA FONTE NOVA E MONTE TERMINILLO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
DA QUESTA SERA E PER LE SUCCESSIVE 24-36 ORE ALLERTA METEO. SONO PREVISTI VENTI DA FORTI A BURRASCA, SPECIE SUI SETTORI COSTIERI E A RIDOSSO AI CRINALI APPENNINICI
DA FEDERICO DI LERNIA PER IL MOMENTO E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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