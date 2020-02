Viabilità Roma Regione Lazio del 10-02-2020 ore 19:45

VIABILITÀ DEL 10 FEBBRAIO 2020 ORE 19.35 FEDERICO DI LERNIA

BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA CODE PER INCIDENTE DA VIA LAURENTINA ALLA ANAGNINA E PIU AVANTI CODE DALLA PRENESTINA ALLA NOMENTANA

IN INTERNA CODE A TRATTI DALLA NOMENTANA A VIA CASILINA

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE PER INCIDENTE TRA PORTONACCIO E TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO. IN USCITA DALLA CAPITALE RALLENTAMENTI DA PORTONACCIO AL RACCORDO

SULLA ROMA FIUMICINO CODE PER INCIDENTE DAL VIADOTTO DELLA MAGLIANA AL RACCORDO IN DIREZIONE FIUMICINO

SULLA COLOMBO CODE DA VIA DI MEZZOCAMMINO A VIA DI ACILIA IN DIREZIONE OSTIA

SEGNALIAMO CHE DA STA NOTTE FINO AL 14 FEBBRAIO SUL RACCORDO ANULARE ALL’ALTEZZA DELLA GALLERIA DI SELVA CADIDA IN CARREGIATA INTERNA E’ PREVISTA LA CHIUSURA PER LAVORI DELLA CORSIA CENTRALE E DI SORPASSO MENTRE. IN ESTERNA FINO ALL’ 11 FEBBRAIO SARANNO INVECE CHIUSE LE CORSIE CENTRALE, DI DESTRA E DI EMERGENZA TUTTE IN FASCIA ORARIA 21 – 6 DEL MATTINO.

RICORDIAMO CHE LA STRADA SP10 TURSITICA DEL TERMINILLO RESTA ANCORA CHIUSA PER NEVE TRA IL KM 11 E IL KM 18 TRA FONTE NOVA E MONTE TERMINILLO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

DA QUESTA SERA E PER LE SUCCESSIVE 24-36 ORE ALLERTA METEO. SONO PREVISTI VENTI DA FORTI A BURRASCA, SPECIE SUI SETTORI COSTIERI E A RIDOSSO AI CRINALI APPENNINICI

DA FEDERICO DI LERNIA PER IL MOMENTO E’ TUTTO, AL PROSSIMO APPUNTAMENTO

