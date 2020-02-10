Viabilità Roma Regione Lazio del 10-02-2020 ore 20:30
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VIABILITÀ DEL 10 FEBBRAIO 2020 ORE 20.20 FEDERICO DI LERNIA
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO PER L’ULTIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
APRIAMO CON UN INCIDENTE SULLA ROMA FIUMICINO CHE GENERA CODE DALLA CRISTOFORO COLOMBO AL RACCORDO VERSO FIUMICINO
SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA CODE PER INCIDENTE DA VIA LAURENTINA ALLA ANAGNINA
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI TRA PORTONACCIO E TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO. IN USCITA DALLA CAPITALE RALLENTAMENTI DA TOGLIATTI AL RACCORDO CON LIEVI RIPERCUSSIONI SUL GRA
SEGNALIAMO CHE DA STA NOTTE FINO AL 14 FEBBRAIO SUL RACCORDO ANULARE ALL’ALTEZZA DELLA GALLERIA DI SELVA CADIDA IN CARREGIATA INTERNA E’ PREVISTA LA CHIUSURA PER LAVORI DELLA CORSIA CENTRALE E DI SORPASSO MENTRE. IN ESTERNA FINO ALL’ 11 FEBBRAIO SARANNO INVECE CHIUSE LE CORSIE CENTRALE, DI DESTRA E DI EMERGENZA TUTTE IN FASCIA ORARIA 21 – 6 DEL MATTINO.
RICORDIAMO CHE LA STRADA SP10 TURSITICA DEL TERMINILLO RESTA ANCORA CHIUSA PER NEVE TRA IL KM 11 E IL KM 18 TRA FONTE NOVA E MONTE TERMINILLO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
DA QUESTA SERA E PER LE SUCCESSIVE 24-36 ORE ALLERTA METEO. SONO PREVISTI VENTI DA FORTI A BURRASCA, SPECIE SUI SETTORI COSTIERI E A RIDOSSO AI CRINALI APPENNINICI
DA FEDERICO DI LERNIA E ASTRAL INFOMOBILITA’ PER OGGI E’ TUTTO, BUON PROSEGUIMENTO DI SERATA E CONCLUDIAMO
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