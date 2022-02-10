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Viabilità Roma Regione Lazio del 10-02-2022 ore 16:30

di - 10 Febbraio 2022 - 16:30

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    VIABILITÀ DEL 10 FEBBRAIO 2022 ORE 16.20 FLAVIA DONDOLINI
    BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
    APRIAMO CON IL RACCORDO ANULARE, IN CARREGGIATA INTERNA CODE PER INCIDENTE TRA CASSIA BIS E SALARIA
    PER TRAFFICO, SI RALLENTA TRA TIBURTINA E PRENESTINA, PIU’ AVANTI TRA LAURENTINA E PONTINA
    IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI TRA VIA DEL MARE E LO SVINCOLO PER LA DIRAMAZIONE ROMA SUD
    DISAGI SUL TRATTO URBANO DELLA A24. CI SONO CODE INFATTI RA FIORENTINI E TOR CERVARA IN USCITA DA ROMA
    SULLA CASSIA CODE NEI DUE SENSI DI MARCIA TRA OLGIATA E TOMBA DI NERONE
    MOLTO TRAFFICATA LA VIA PONTINA. IN DIREZIONE EUR INCOLONNAMENTI TRA SPINACETO E IL RACCORDO ANULARE, CON FORTI DIFFICOLTA’ PER CHI SI STA IMMETTENDO SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL GRA
    A SEGUITO DI UNA FUGA DI GAS, RESTA CHIUSA VIA LAURENTINA TRA IL RACCORDO ANULARE E LA ROTATORIA PER VIA DI CASTEL DI LEVA IN DIREZIONE POMEZIA. DI CONSEGUENZA, CHIUSE LE RAMPE CHE DA ENTRAMBE LE CARREGGIATE DEL RACCORDO IMMETTONO SULLA LAURENTINA IN DIREZIONE FUORI ROMA.
    IL TRANSITO E’ CONSENTITO SOLO IN DIREZIONE EUR
    CI SPOSTIAMO IN PROVINCIA DI LATINA,
    PROSEGUONO SULLA FLACCA LE OPERAZIONI DI MONITORAGGIO GEOSTRUTTURALE A CURA DI ASTRAL NELLE GALLERIE TRA I COMUNI DI GAETA E SPERLONGA. SINO AL 28 FEBBRAIO LE INDAGINI SI SVOLGONO DALLE 06.00 ALLE 18.00 E COMPORTANO IL SENSO UNICO ALTERNATO.
    FINO AL 14 FEBBRAIO, MONITORAGGIO DELLE GALLERIE ANCHE IN NOTTURNA, DUNQUE, DALLE 22.00 ALLE 06.00 CON DEVIAZIONE DEL TRAFFICO SU PERCORSI ALTERNATIVI.
    DA FLAVIA DONDOLINI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE E AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
    Servizio fornito da Astral

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